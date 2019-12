VIDEO ja BLOGI | Maaeluministri kandidaat Arvo Aller: mina usaldan VTA-d ja PRIA-t

Reedel EKRE maaeluministri kandidaadiks nimetatud Arvo Aller lausus Delfile, et alustaks tööd maaeluministeeriumis rahulikult, et keerulisse aega selgust luua ning töörahu saavutada. VTA tegevus peaks olema läbipaistvam, kavatsent PRIA ja VTA ühe laua ümber kokku tuua, et jõuda ühisele seisukohale, kuidas edasi minna, ütles peatne minister.

Intervjuus Eesti rahvusringhäälingule sõnas Aller, et asub esimese ülesandena ministeeriumis töörahu taastama ning info tema kandidatuurist jõudis ajakirjandusse liiga vara. Aller rääkis intervjuus, et esmalt pakuti talle ministrikohta pärast riigisekretäri raporti avalikustamist, kuid Aller kaalus pakkumist pikalt.