VIDEO JA FOTOD | Jüri Ratas: ma ei nõustu kuidagi sellega, et nimetamiskomiteed on politiseeritud

"Valitsus otsustas jätkata seda poliitikat, mida eelmine valitsus alustas, ja see on see, et hoida riigiettevõtete nõukogudest politiseerimine eemale. Eestis on olnud väga pikalt see, kui erakondade peakontorid on määranud poliitikuid riigiettevõtete nõukogudesse. Ma arvan, et see ei ole õige ja seda joont hoiab ka tänane valitsus," vastas peaminister valitsuse pressikonverentsi järel esitatud küsimusele, miks otsustas valitsus eelmisel nädalal riigi äriühingute nõukogude nimetamiskomiteesse kaks erakonda kuuluvat liiget nimetada.

Ta rõhutas, et nimetamiskomitee liikmel on väga konkreetne, selge ja läbipaistev tegutsemisjuhis. "Seda ta ei saa kuidagi rikkuda. Seal ei ole mingit võimalust mingisuguseid politiseerimisi teha. Vastasel juhul nimetamiskomitee liige ei saa sinna kuuluda. Aga seadus kuidagi ei ütle ka seda, et see ettevõtte tippjuht, kes nii rahvusvahelisel kui Eesti tasandil tegutseb või on tegutsenud, ei tohi kuuluda kuhugi erakonda," rääkis Ratas.

"Veelkord, me hoiame sama positsiooni, mida on hoidnud eelmine valitsus," ütles Ratas ja märkis, et riigiettevõtete majandustulemused on viimase kolme aasta jooksul paranenud.

Küsimuse peale, kas see ei näi politiseerimisena, kui EKRE-sse kuuluv rahandusminister Martin Helme nimetab komiteesse EKRE liikme Argo Luude ja Isamaasse kuuluv justiitsminister Raivo Aeg nimetab komiteesse Isamaa erakonda kuuluva Reet Roosi, küsis Ratas vastu, kas Keskerakond nimetas ka Keskerakonda kuuluva liikme komiteesse.

Ta märkis, et majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ettepanekul nimetatud komitee liige Kaido Padar oli nii nõunik nii Isamaa Erakonda kuuluvale Tallinna linnapeale kui ka temale endale.