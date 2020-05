VIDEO ja FOTOD | Kas paljude Eesti ettevõtete tulevik? G4S paigaldas majja põneva seadme. Testisime, kuidas see töötab

G4S Eesti juhatuse liige ja turvatehnikadivisjoni direktor Priit Orasson ütles alustuseks, et selline käsitsi kraadimine oli ebamugav ja ka ohtlik. Kui kraadija viiruse kandjaga kokku puutub, siis võib ta ka ise haigestuda ja nii edasi. Vaikselt hakkasid aga juba tulema lahendused, mis seda protsessi automatiseerima asusid.

„Lõime ettevõttes üle-Euroopalise töögrupi ja valisime endale sobiva lahenduse välja. Tänaseks oleme Suurbritannias ja Hollandis neid juba kümnete kaupa paigaldanud. Esimesed on tulemas ka Eestisse," ütles Orasson.

Millega on tegu?

G4S peamaja fuajeesse on paigaldatud termokaamera ja siis veel üks seadeldis. See on nö must keha ehk keha temperatuuri etalon. Ilma selleta ei suuda termokaamera öelda inimese täpset kehatemperatuuri. Aga just seda on vaja. Niisiis siseneb inimene majja ja astub läbi kaamera vaateväljast. Ilma peatumata suudab termokaamera tuvastada inimese kehatemperatuuri 0,3 kraadi täpsusega. Tark masin võtab temperatuuri inimese ninajuure juurest, silmanurgast. Seal on temperatuur kõige kõrgem. Ka näomaski kandmine ei sega selle seadme tööd ja suudab hoolimata mütsist, maskist ja kuumast kohvitopsist võtta täpse kehatemperatuuri õigest kohast.

„On lahendusi, mis võtavad temperatuuri näo eri punktidest ja siis arvutavad keskmise. Samas on näiteks ninaots reeglina kõige külmem näoosa ja selline meetod ei pruugi anda korrektset tulemust," selgitas Orasson.

Kus seda kasutatakse?

Kui varem on termokaameraid turvateenuses kasutatud näiteks perimeetri valves, kus on vaja eraldada taustast ära soojem element ehk näiteks varas, kes ronib üle aia. Seal aga ei ole vaja teada seda, kas pätil on palavik või mitte. Kehatemperatuuri mõõtmise võimekusega lahendust on seni maailmas kasutanud haiglad ja tööstused, kus haigusest tulenev tööseisak oleks väga tõsine probleem.

Orasson toob näiteks ühe Suurbritannias asuva tuumajaama ehitusobjekti. Seal töötab korraga 3000 töötajat ning sinna ehitati spetsiaalne konteiner ja pikk koridor. Konteineris on termokaamera ja must keha, millest töötajaid läbi juhitakse. Koridoris seistakse 2-meetriste vahedega. Inimeste liikumise voog on kiire, sest kaamera eest peab vaid läbi astuma ja koheselt saad teada, kas sul on palavik või mitte. Tegelikult kraadib see lahendus ära ka mitu inimest korraga, kui termokaamera eest peaks korraga läbi jalutama terve grupp.