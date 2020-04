VIDEO JA FOTOD | Mart Helme: põllumajandussektoris töötavad võõrtöölised võivad ajutiselt Eestisse jääda

Ta viitas prognoosidele, mis annavad erinevaid tulemusi tuleviku kohta. “Siin on võrrand väga paljude tundmatutega, mistõttu see oli see kaalukeel. Me ei tea, millal mingi normaalsus taastub, ja seetõttu anname võimaluse oma toidutootjatele kasutada praegu Eestis olevat tööjõudu veel mõnda aega.”

Helme: põllumajandustootjad seisavad silmitsi vajadusega toodangumahte kahandada

“Meil on ka kokkulepe, et see ei ole otsus, mis kuidagi projitseerub lõpmatusse. On selge, et majanduskriis teeb omad korrektiivid ka põllumajandussektoris. Praegu on mul tunne, et põllumajandussektori ettevõtjad elavad mingil määral eilses päevas: et nõudlus jääb nende toodangule samaks, tööjõuvajadus jääb samaks ja mitte midagi ei ole vaja muuta — paneme aga täiskäigul edasi. Ainult, et tee lõppeb ära,” viitas Helme nõudluse vähenemisele.

Ta rõhutas, et Itaalias, Hispaanias ja mitmetes teistes riikides on näha tohutut nõudluse kahanemist. “Toitlustusettevõtetes ei ole enam tarvis nii palju produkte. Ei ole vaja rahvusvahelise kaubanduse kokkutõmbumise tulemusel nii palju eksporttooteid. Minu ennustus on, et põllumajandustootjad seisavad silmitsi väga tõsise vajadusega oma toodangumahte kahandama hakata. Nad peavad sellest endale aru andma, aga mitte raiuma nagu rauda, et meil on vaja võõrtööjõudu juurde ja juurde,” rääkis Helme.

“Me otsustasime, et me anname neile teatud üleminekuperioodi kevadtööde tegemiseks, aga peame nendega ka pidevat diskussiooni, püüame neid ka informeerida, missugused on meie analüüsid turukonjunktuuri muutuste osas,” sõnas Helme.