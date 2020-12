VIDEO ja FOTOD | Narva kaubanduskeskused on aastaga kaotanud 25% käibest, sama palju on vähenenud külastajate arv

Kleimann ütles, et kuigi aasta kokkuvõte tehakse uue aasta alguses, on Narva kaubanduskeskuste poodide käive langenud 25% ja sama palju on vähenenud külastajate arv.

Ta sõnas, et Ida-Virumaa ettevõtted olid niigi pärast kevadist lockdowni väga kehvas seisus ja valitsuse uued piirangud tegid olukorra veelgi keerulisemaks.

Kleimann tõi näiteks, et Fama kaubanduskeskuses tuli sulgeda mitmed toidukohad, spordiklubi, kasiino, laste mängutuba ja klubi. Astri kaubanduskeskuses tuli lisaks toidukohtadele sulgeda ka Apollo kino, bowling ja planetaarium. "See oli väga karm otsus," nentis Kleimann.

