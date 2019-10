VIDEO ja FOTOD | Põlengu üle elanud Eesti autotootja: kahju on kahest autost, mis ära põlesid

„Ootame ekspertiisi tulemust," ütleb Muljar kiirelt alustuseks ning lisab, et NOBE arendus jätkub.

„See oli suur löök, meie kaks esimest proovitööd, ajaloolist autot, hävisid," teatab Muljar kurval toonil. Need oleks NOBE meeskond soovinud tulevikus anda mõnele muuseumile kui esimesed NOBE prototüübid. Samas on tiim autot vahepeal edasi arendanud ning sündimas on juba kolmas mudel. „Eks meil kõik joonised on ikkagi digitaalsel kujul," ütleb Muljar.

Suvel oli kuulda, et NOBE ei suuda kuidagi ühisrahastuses raha kaasata. Huvi oli väikene. Muljar ütleb, et uudiseid on tulemas peagi, allkirjastamisel on mitmed lepingud.

„Varsti saate teada. Hästi läheb meil," lõpetab Muljar.

Häirekeskus sai reede öösel kell 03:58 teate tulekahjust Telliskivi tänaval. Põles U-kujuline hoonete kompleks, kus olid koos garaaž-tootmishooned.

Elektriautot Nobe arendab Roman Muljari ettevõte, firma reklaamnägudeks on teiste seas ka Peter Vesterbacka ja Evelin Ilves.