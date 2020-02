VIDEO ja FOTOD | Porto Franco leidis rahastajad

EBRD ostis ülemöödunud aastal olulise osa Tallinna Sadama aktsiatest. Tänaseks on EBRD investeerinud rohkem kui 700 miljonit eurot 90 eri projekti Eestis, kõik Eesti projektid on 100% erasektori osalusega. Porto Franco puhul on tegemist piirkonna esimese EBRD rahastatava projektiga, milles kasutatakse mudelprojekteerimise BIM digilahendust, mis võimaldab projekteerida, ehitada ning hallata kogu protsessi digitaalselt.

Luminoril on suur rõõm teha koostööd kohalike ettevõtetega ja osaleda suurtes projektides, mis on sama märgilised kui Porto Franco, ütles Luminor panga Baltikumi korporatiivpanganduse juht Andrius Načajus, kes aastatel 1999-2002 elas Tallinnas. Ta märkis, et tema jaoks sai mere poole linn otsa Balti jaamaga. Nüüd aga avaneb tema jaoks mereäärne ala mereni.

„Meil on au teha koostööd ettevõtjatega, kel on visioon, ning kes muudavad meie linnakeskkonna elamiseks ja töötamiseks meeldivamaks. Üheks selliseks inimeseks on kindlasti Porto Franco juhatuse esimees Rauno Teder. Porto Franco on järjekordne verstapost, mis toob Tallinna lähemale oma visioonile olla inimsõbralik ja kompaktne merelinn.“

„Rahastamislepingu allkirjastamine on iga kinnisvaraarendusprojekti jaoks väga oluline verstapost. Täna sõlmiti erakordne leping: Baltimaades pole kunagi olnud ühtegi kinnisvaraarenduslaenu, mis ületaks 100 miljoni euro piiri,“ sõnas Porto Franco juhatuse esimees Rauno Teder. „Meil on väga hea meel, et meie väga konstruktiivsed läbirääkimised pankadega saavad täna allkirjaga kinnitatud – professionaalsemat ja paremat pankade tandemit, kellega koos töötada, on raske ette kujutada. Minu poolt suur tänu kogu Porto Franco meeskonnale ja pankade meeskondadele, kes kõik on projekti heaks palju panustanud.“