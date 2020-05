VIDEO ja FOTOD | Tallinna häbiplekist saab osa linna uuest menupaigast

Alates eelmisest aastast kuulub kolmest kolemajast kaks Tallinna linnale. Enne seda oli Suurtüki 12 krunt Eesti Raudtee käes, kes lasi sel seista ja hävineda. Aknad ja uksed olid lahti ja kõik, kel soovi, võisid sisse jalutada. Majad ja nende ümbrus olid täis pudeleid, riidekraami ja muud pahna. Linnal kulus 31 780 eurot, et territoorium korda teha ja konserveerida lasta. Tundub veidi uskumatu, et kunagi ulatusid territooriumini raudteerööpad ning hoonetes tegutsesid raudtee pumbamaja ja remonditöökoda.

Tallinnal on alati olnud krundi eelisostuõigus, aga Eesti Raudtee varasem hind ei sobinud linnale. Seda müüdi veel mõni aeg tagasi 3 miljoni euroga. Siis tuli see müüki 1,63 miljonit euroga. Kirjalikule enampakkumisele laekus üks pakkumus, mille tegi ettevõtja Reet Roosile kuuluv Schanze Skoone OÜ. Eelmise aasta 8. aprillil sõlmisidki ettevõte ja Eesti Raudtee lepingu, kuid viimasel hetkel teatas linn, et kasutab siiski kinnistu omandamiseks eelisostuõigust ja Roos lükati kõrvale.

„Täna veendun taas, kui õige otsus see oli. Kui krunt oleks läinud eraomandisse, ei oleks linn enam saanud kontrollida, mis sellest kohast edasi saab," ütleb Tallinna abilinnapea Eha Võrk.

Linnal on suur unistus

Ehkki uus omanik poleks tohtinud krundil vabalt tegutseda, vaid pidanuks piirduma kahe hoone taastamisega, oli linnale siiski oluline Suurtüki 12 enda kätte saada. Nimelt peaks piirkond Skoone bastioni korda tegemise järel oluliselt muutuma. Sellest tahetakse teha vaba aja veetmise ala, kuhu sobiksid ideaalselt näiteks söögikohad. Kaht maja lammutada ei tohi. Mida plaanib linn edasi teha?

Võrk ütleb, et arutlusel on mitu varianti. Kindel on see, et moodustatakse kaks eri krunti - üks hoone jääb ühele, teine teisele poolele. Otsustuskoht on aga selles osas, kas anda krundid maakasutuse või kontsessiooni korras erakätesse või hakkab Tallinn neid ise korda tegema ja haldama. Võrk ütleb, et selleks saaks kasutada suhteliselt vähe tuntud linnaettevõtet Tallinna Tööstuspargid AS. Selle asutuse eelmise aasta käive oli ligi 1,6 miljonit eurot ja puhaskasum veidi üle 375 000 euro. Viimastel andmetel töötab seal seitse inimest.