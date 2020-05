VIDEO ja FOTOD | Vanalinna põld saab uue vilja

Mullu kasvatas Viik vanalinnas kartuleid, millest kirjutas ka Ärileht. Aga mis kius see seal õigupoolest on?

Viik pole nimelt oma kinnistule saanud midagi ehitada juba kauem kui 10 aastat, sest Tallinna linnavalitsus seda tal teha ei luba. Kuna linnavalitsusega aastate jooksul kokkuleppele pole jõutud, siis otsustaski ta protesti märgiks oma kinnistule mullu kevadel kartulipõllu rajada.

Vaidlus sai alguse, kui linnavalitsus rajas Harju tänava äärde haljasala ning ostsis maaomanike käest maa välja, makstes toona ettevõtjatele iga ruutmeetri eest ligi 4400 eurot. Haljasala rajamisel polnud kokkuleppesse arvestatud Harju 30 kinnistut, mis ühendab Niguliste kiriku tagust ala Harju tänavaga Nõelasilma värava ja Trepi tänava, mis osaliselt rajati Viigi maale.

Video: mullu sügisel sai vanalinnas võetud kartulit. Seekord külvati aga otra!

Kui pool aastat tagasi vanalinnas kartuleid võttes ütles Viik Delfile, et Tallinna linnavalitsus ignoreerib meest endiselt ja ei ole avatud kompromissi leidma, siis tänase külvipäeva järel ütles ta, et uue linnapea Mihhail Kõlvarti juhtimisel on talle lõpuks ka pakkumine tehtud.

"Uus linnapea on asjalik ja lahendusele orienteeritud mees. Samal ajal ta on nende vanade otsustega seotud, sest erakond on ju sama," rääkis Viik.

Viimane kontakt linnaga oli Viigil aga viimati sügisel, kui linn tõepoolest viieteistkümne aasta jooksul tegi esimest korda konkreetsema pakkumise. "See oli kuus korda madalam, kui Jüri Ratas 2006. aastal teistele maaomanikele kruntide eest maksis," rääkis Viik summadesse laskumata. Talle see pakkumine aga ei sobinud.

Siiski möönis Viik, et ega ta samaväärset hinda saada ei loodagi. Viik nimetab olukorda lihtlabaseks maaomaniku vaenamiseks. "Ise linn ehitab võõrale maale, võtab 70 000 eurot maamaksu ja siis krahmab tüki ka omale. Ebavõrdne kohtlemine võrrledes teiste maaomanikega," avaldas Viik pettumust.

Video: põld künti vanalinna mullu kevadel

Viik pole saanud luba ehitada oma maatükile ühtegi hoonet, kuigi tegemist on poolenisti äri- ja elamumaaga. Ta maksab kohusetundlikult maamaksu (14 aasta vältel on seda kokku teinud enda sõnul kuni 70 000 euro eest), kuid pole saanud midagi oma maale ehitada.