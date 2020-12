VIDEO | Järgmise aasta alguses toimub huvitav oksjon, kus kallis häärber võib "soodsalt" kaubaks minna

Hinnalipikul on seni olnud summa 160 miljonit dollarit ning kui oskjonil peaks jõutama selleni, siis on tegemist sel moel müüdud kinnisvara müügirekordiga. Seejuures ei ole paika pandud reservhinda, mistõttu võib uhke objekt minna müügiks ka väga soodsalt.

Hoonete praegune omanik on vähetuntud miljardär Steven Udvar-Hazy. Tundub, et müügiga on kiires, sest on reaalne oht, et tegelik müügihind saab olema oluliselt madalam. Eelmise rekordi tegi varem 159 miljoni dollariga müügis olnud krunt, mis müüdi paar aastat tagasi maha kõigest 42,5 miljoni dollariga. Nii võib juhtuda, kui sa minimaalset hinda ehk reservhinda paika ei pane. Oksjon saab alguse 26. Jaanuaril.

Vaata ja kuula videost, mida häärber endast kujutab.