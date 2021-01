VIDEO | Juhtivprokurör selgitab suurt korruptsioonijuhtumit: Kersti Kracht tegutses erahuvides

Pern ütles, et menetlus jätkub ning loodetavasti mõne kuu jooksul viiakse see ka lõpuni. Siis selgub kellele ja milline süüdistus määratakse. Pern ütles, et teiste erakondadega praegune uurimine seotud ei ole ning EKRE ridadesse kuuluv Kersti Kracht tegutses eraisikuna.

Praegu on 48 tunniks kinni peetud neli kahtlustatavat, teiste seas ka Kracht ja Teder. Prokuratuur veel kaalub, kas esitada kellegi suhtes ka vahistamistaotlus.

Millal sai enda nõuniku suhtes esitatud kahtlustusest teada Martin Helme?

"Rahandusministrit teavitati täna hommikul, kuivõrd alustasime avalike menetlustoimingutega ka rahandusministeeriumis," ütles Pern.