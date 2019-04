VIDEO | Jüri Mõis: Hansapanga juhi koht oli krooni tulles rikkuri ametikoht nr.1, aga täna on keskmine pension minu toonasest palgast suurem

Mõis lisas, et kui sellist tempot õnnestuks jätkata järgmisel 25 aastal, siis meil oleks Šveitsist kaks korda parem. „Aga miks ei võiks olla. Miks Šveits peab alati olema see ilu ja eeskuju?,“ lausus Mõis.

Mõis rääkis, et kui 1992. aasta jaanipäeval Eesti kroon kehtestati, siis temal oli tõenäoliselt Hansapanga juhatuse esimehena Eestis kõige kõrgem palk. „See oli rikkuri ametikoht number 1. Ja minu esimene krooniaegne palk oli 7800 krooni, vabandust 7600 krooni, mis tundus üüratu raha, aga täna on Eesti keskmine pension sellest suurem, kui te eurodesse ümber arvestate,“ rääkis Mõis.

Mõis tõdes, et kui toona oleks keegi rääkinud, et teeme 20 aastat kõvasti tööd ja siis saavad pensionärid rohkem pensioni kui Hansapanga tänane direktor palka, siis oleks kõik arvanud, et see inimene tuleb hullumajasse viia. „Aga nii see nüüd on. Meie keskmine pension jõuab juba 500 euroni ja see on vanas rahas 10 000 krooni,“ rääkis Mõis.