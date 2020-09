VIDEO | Jüri Ratas valmisolekust Tallinki suurkoondamise teateks: valitsus on olnud selles kriisis kogu aeg valmis

"Valitsus on minu meelest olnud kogu selles kriisi kogu aeg valmis toetuste ja lisameetmete andmisel," sõnas peaminister Jüri Ratas Ärilehe küsimuse peale, kui suur oli ministrite valmisolek Tallinki eilsele suurkoondamise teatele ja vajadusele hakata suurtesse raskustesse sattunud turismisektorit lisameetmetega turgutama.

"Kui me vaatame esimest lisaeelarvet, siis merendussektor, kuhu kuulub ka Tallink, sai, ma arvan, et neljast-viiest erinevast meetmest abi ja toetust," põhjendas Ratas. Tema sõnul on nüüd küsimus selles, milliseks kujuneb teine laine ning millised on kõige mõtekamad abimeetmed ja abipaketid selle mõjudele reageerimiseks.

Mis seisus on aga turismisektori abipalvetele ja pöördumistele vastamine? "Ma arvan, et hetkel seda intervjuud tehes kuskil 3-4 tunni kaugusel," teatas peaminister täna kella 13 ajal lakooniliselt.

Täna otsustas valitsus ka ligi 40-miljonilise laenu andmise Porto Francole. See samm on saanud palju kriitikat kinnisvaraarendajatelt, kelle hinnangul antakse see laen väga soodsatel tingimustel.

Ajakirjaniku küsimuse peale, mis on siis see laiem hüve, mis Eesti maksumaksja selle laenu eest saab, märkis Ratas, et see aitab hoida Eesti majandusfooni ja tööhõivet väga keerulises kriisis nii palju üleval kui võimalik ning hoida tööpuuduse taset kasvamast üle 100 000 nagu oli eelmise kriisi ajal. Ühtlasi märkis Ratas, et kõigi riigilt üle 10 miljonit laenu küsinud ettevõtete osas on avalikkuses olnud eriarvamusi.

"Kokkuvõttes valitsus on see instants, kes peab otsustama ja kõik need [laenutaotlused], mis on valitsuse laual käinud, on läbinud Kredexi sõela, kaks korda arutelu valitsuse tasandil - nii et on peetud just majandusolukorrast tulenevalt ja just tööhõiveolukorrast tulenevalt oluliseks neid ettevõtteid siis toetada," sõnas peaminister.

