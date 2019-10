VIDEO | Kadri Simson täna Delfi otsesaates: minu kabinetiülemaks saab itaallane Stefano Grassi

Stefano Grassi on Euroopa Liidu välispoliitika esindaja Federica Mogherini praegune kabinetiülem. Simson ütles saates, et peab temaga kokkuleppe sõlmimist suureks saavutuseks ja kokkulepe sündis eile. Simson tõstis esile Grassi suurt kogemust.

Küsimuse peale, miks ei anna Simson võimalust teha eurokoridorides säravat karjääri eestlasele, vastas Simson: "Ma kindlasti annan neile võimaluse. Särav karjäär ei ole mitte ainult kabinetiülemal, vaid ka neil, kes tulevad kabineti liikmeteks."

Simson ütles, et tal on tarvis kabinetiülemat, kes teeb ta tugevamaks, kuna tema portfell eeldab palju väliskontakte ja toob endaga kaasa keerulisi läbirääkimisi. Seetõttu peab Simson Grassi värbamist saavutuseks, mitte millekski, mida peaks hakkama välja vabandama.

Sellest, et nimelt Grassi võib Simsoni kabinetiülemaks saada, kirjutas esimesena Raimo Poom Eesti Päevalehes.

Simsoni sõnul jäi ta tulemusega Euroopa Komisjoni ees esinedes kokkuvõttes rahule, sest hoolimata konarlikust sõnavõtust läbis ta kuulamise esimese korraga ning sai viie fraktsiooni toetuse.

Simson nentis, et õnneks ei jätkunud tema kuulamisel aega uurida tema isikliku elu kohta, millest varasemad kandidaadid pole pääsenud. Kiisleri küsimusele, kas ta teadis oma elukaaslase Teet Soormiga seotud võltsarvetest, kinnitas Simson, et sai sellest teada uurimise käigus. Ta eitas, et on sel teemal kidakeelne olnud: "Siin ei ole ühtegi vastamata küsimust."

Simson selgitas, et kuna tema eest maksis eraisikuna Soorm oma palgast, siis tõendab see, et tema eest tasumises polnud midagi kahtlast.