VIDEO | Kas prantsuse megapood on lõpuks Eestisse tulemas?

Decathlonil on 52 riigis üle 1500 kaupluse. Neil on kokku üle 87 000 töötaja ning käive üle 12 miljardi USA dollari. Pea igas riigis, kuhu nad sisenevad, löövad nad senise sporditoodete turu sassi. Nad ei müü maailmas tuntud spordikaubamärke vaid tundmatumaid ning lisaks ka enda välja töötatud brändi kaupu. Just seetõttu on nende müüdav kohati väga soodne.

Kõlakad, et nüüd, kui IKEA on Eestis kanna maha pannud, tuleb ka Decathlon, on läinud valjemaks. Ettevõte ise loomulikult neid ei kommenteeri. Kui tullakse, siis antakse sellest ka teada. Leedus on Decathlon esindatud Vilniuses 5000 ruutmeetril. Juba avamisel ütlesid nad, et järgmised loogilised sammud on Riia ja Tallinn.Muide, IKEAl on Leedus juba kolm kauplust ning Riias avati suur pood eelmisel suvel. Võimalik, et ka Decathlon avab oma järgmise kaupluse Baltikumis meie lõunanaabrite juures.