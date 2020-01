Video: Kas soovid oma e-kaubandus äriga laieneda üle piiri?

12. märtsil toimub Tallinnas Baltic e-commerce Forum 2020. E-kaubandus on kindlasti palju kiiremini arenev valdkond kui müüa oma tooteid jaekaubanduses. E-kaubandusliidu juht Tõnu Väät on kutsub osalema konverentsil, kus maailma edukaimad e-poed jagavad oma kogemusi.

Näiteks üks hiljutine uuring toob välja, et vähemalt 15% Z põlvkonna ostlejaid vaatab, kas ostetav kaup ja ka kaupmees on pühendunud ökoloogilisele jalajäljele, taaskasutusele jm. Jonne Hellgren RePack`ist astub üles neil teemadel Baltic e-Commerce Forumil 12. märtsil. Konverents toimub Nobeli saalis, Noblessneri Valukojas. Programmis on lisaks on ka teisi digiturunduse tippe: AirBaltic, Facebook, Bolt, BoostYourSelf, Pigu Group, Hobby Hall Group jt. Kokku 15 e-kaubanduse sektori liidrit ja suuremat tegijat.

Kohtade arv on Nobeli saalis piiratud, osalemiseks registreeru SIIN.