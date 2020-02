VIDEO | Kiiresti kasvav Saaremaa käsitööjookide tootja käivitas maailmavallutuseks ühisrahastuskampaania

Kuigi 2016. aasta oktoobris registreeritud Lahhentagge alustas sisulist tegevust alles 2017. aastal, kui ettevõtte käive jäi tagasihoidlikuks, piirdudes vaid 9434 euroga, siis 2018. aastal kasvas see enam kui kuuekordselt, küündides 61 855 euroni. Väike käibetõus oli ka mullu, kui ettevõtte sissetulek kasvas 76 272 euroni. Täna tuleb käibest võrdselt pool džinnist, pool toonikust.

Mis on nii kiirele kasvule kaasa aidanud? Pöör on veendunud, et selle taga on see, et neil on originaalsed tooted ehk nad ei kopeeri mitte kedagi. „Viimane lollus on minna kedagi kopeerima, sest meil kõigil on oma oskused ja kui sa tunned ennast, oma tugevusi, siis sa suudad ka ilma kopeerimata teha nii tugeva joogi, mis viib su nii kaugele,” põhjendab ta.

Virki lisab, et palju on kaasa aidanud ka see, et nende müügivõrgustik on selle mõne aastaga palju kasvanud, iseäranis Eesti kontekstis. Kõik Lahhentagge tooted on esimesena tulnud välja Saaremaal ja nii tahab ettevõte seda ka hoida. Kui 90% oma tänasest toodangust turustab ettevõte Eestis, siis sellest umbes kolmandik jääb Saaremaale.

Suurim eksport praegu Tšehhi

„Saarlased toetavad oma ettevõtteid – mis on imeilus –, hoitakse kokku ja aidatakse üksteist,” märgib Pöör. Virki naljatab, et kuna nad tegutsevad saarel, siis mandri-Eestit näevadki nad justkui oma esimese ekspordituruna. „Seal on see loogika, et Eesti on meie jaoks ülemere turg,” põhjendab ta. Siiski on Lahhentagge oma lühikese tegevusajaga jõudnud ka esimeste reaalsete välisturgudeni, millest hetkel kõige suurem on Tšehhi.

Sinna müüakse nii džinni kui toonikuid ning esimene partii Flâneur’i on sinna teel. Lisaks on Lahhentagge oma toodetega kohal ka Läti, Leedu, Saksa- ja Prantsusmaa, Rootsi ning Soome turgudel. „Ma arvan, et kõige suurem potentsiaal on Saksa- ja Prantsusmaal,” ütleb Virki. Esimesed partiid on parasjagu minemas ka Inglismaale.

