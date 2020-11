VIDEO | Lanno kutsub tööandjaid üles: andke inimestele hommikul aega ostlemiseks

Lanno ütles peale pressikonverentsi antud intervjuus, et kaubanduskeskustesse minejad peaksid esmalt ise valvsad olema.

Esmalt tuleks kaubanduskeskusesse mineja vaadata kui täis on parkimisplats maja ees. Kui võimalik, tuleks parkida auto sellisesse kohta, kus on vähem teisi autosid. "Kui autosid oin juba väga palju, siis tõenäoliselt tuleks küsida endalt, kas see on see kellaaeg, kus ma tahan minna sinna kaubanduskeskusesse. Äkki ma lähen sinna õhtul hiljem, kui inimesi enam ei ole," ütles Lanno, et inimesed võiksid aega rohkem kasutada selle jaoks, et püsida terve.

Üleskutse tööandjatele: laske inimestel ohutult ostelda

Et tipptundidel on poed kindlasti rahvast täis, on kindlasti ka neid ajahetki kaubanduskeskuse toimimise ajas, kus ostjaid on palju vähem.

"Kindlasti on see ka päevade lõikes - nädalavahetusele kõik jättes saab selle ära teha, aga võib-olla saab seda teha ka mõnel hommikul. Siinkohal kutsun tööandjaid koostööle, et anda inimestele hommikul see üks-kaks tundi vabaks, et ta saab seal kaubanduskeskuses käia ära hetkel, kui ostjaid on vähe ja et see ei toimuks alati nii, et peale tööpäeva kella viiest alates on kõik kohad täis," rääkis Lanno.

Et terviseametis töötab vaid 300 inimest ja küllalt palju tööd kulub haigestunute ja nende lähikontaktsete jälgimisele, keda ühtekokku on ligi 25 000 inimest, siis Lanno sõnul ei ole võimalik ametnikel olla igal pool ja jälgida, kas ikka reegleid järgitakse.

Lanno sõnul on kaubanduskeskustes olemas turvameeskonnad, kelle poole saab pöörduda, juhtida tähelepanu neist, kes reeglitest kinni ei pea. "On olemas ka erinevaid võimalusi, kus vastavalt vajadusele saab riigi teenuseid kokku kutsuda ja reageeride olukorrale, mis välja kujuneb," ütles Lanno, mis võiks juhtuda, kui kuskil tõsisem probleem tekib.