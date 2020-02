VIDEO | Leev Kuum teenetemärgist: võttis kaua, aga kõik 90 aastat ma ei oodanud

Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi saanud ja aprillis 90. sünnipäeva tähistav Konjunktuuriinstituudi juhtivteadur Leev Kuum nõustus, et on pidanud kõrget autasu pikalt ootama ning see tuli talle üllatusena.