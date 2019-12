VIDEO | Maanteeamet astus olulise sammu Eesti ühe kõige koormatuma ristmiku probleemi lahendamiseks

Väo ristmiku puhul eeldatakse, et 20 aasta pärast on ristmikku läbida soovivate sõidukite hulk ööpäevas umbes 60 000. Seetõttu soovib maanteeamet juba 2020. aasta kevadel liiklussõlme ehitustöödega algust teha.

Kuna Väo ristmiku ümberehituse eesmärgiks on nii suurendada ristmiku läbilaskevõimet kui ka tagada ohutu liiklemine, siis on kõik kergliikluse ristumised projekteeritud eritasandilisteks.

Maanteeamet ehitab välja ristmikuala, kus Tallinna–Narva maantee viiakse üle ringristmiku. Lisaks mõjutab ehitus Tallinna ringteed 600 m ja Rahu teed 800 m ulatuses. Ehituse ajal lammutatakse ka Rahu tee alguses olev trammidepoo hoone. Lisaks neljarajaliste teelõikudele ehitatakse üle kolme kilomeetri jalg- ja jalgrattateid ning veo- ja matkaautode parkla.

Tallinna–Narva maantee ja Tallinna ringtee Pirita jõe poolsesse äärde tuleb nutikas veoautode parkla. Sinna paigaldatavad infotablood annavad juhtidele infot näiteks sadamasse jõudmiseks vajamineva aja kohta, et sõitu saaks alustada õigeaegselt, mis omakorda vähendab ummikuid sadama piirkonnas.

Ristmikul tulevad kasutusele tänapäevased liikluse jälgimise ja juhtimise seadmeid nagu muutteabega liiklusmärgid, infotablood jne.

Väo liiklussõlm valmib 2021. aasta lõpuks. Liiklussõlme projekteerija on K-Projekt AS. Väo eritasandilise liiklussõlme prognoositav ehitusmaksumus on 20 miljonit eurot, millest 85% rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond