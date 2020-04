VIDEO | Majandusarengu asekantsler: loodan, et töötuse tase ei tõuse nii kõrgele, kui oli viimase kriisi ajal

Lubi selgitas, et põhiline on tööpuuduse puhul see, et see hakkaks pärast kriisi kiiresti taas langema. "Ma väga ennustada ei tahaks, kui kõrgele töötuse tase Eestis tõuseb, aga loodan, et see ei tõuse nii kõrgele, kui viimase kriisi ajal," sõnas Lubi. Viimase majanduskriisi ajal tõusis töötuse tase Eestis peaaegu viiendikuni.

Kredexilt üle 10 miljoni euro laenu küsivate firmade taotlused lähevad valitsuse lauale, et nemad otsustaksid laenu üle. Lubi selgitas, et suurlaenu puhul on tegemist ka poliitilise otsusega, kas suurettevõtet aidata või mitte.

Peale selle kritiseerivad ettevõtjad Kredexi otselaenu intressi, Lubi selgitas, et see on seotud aga pankade laenudega, kuna Kredex katab poole intressist.