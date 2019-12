VIDEO | Maris Jesse ketiapteekide protestiaktsiooni valguses: on vaid nädalate küsimus, kui sulgemisele minevate apteekide asemel on uued

"Juhul kui nad oleks kolm kuud tagasi teatanud, et neil on plaanis täna, 18. detsembril apteegid sulgeda, siis oleks saanud ka teised apteegid võimaluse endale tänasel päeval sinna kõrvale apteek teha," ütles Jesse Ärilehele antud videointervjuus. "Kindlasti ei ole tänane päev mingi näitamine, kuidas hakkab [edaspidi] olema, vaid see on – nagu minister Kiik ütles – surveavaldus vabariigi valitsusele ja riigikogule," lisas ta.

Ka märkis Jesse, et senine tagasiside, mida tema isiklikult on saanud täna alanud ketiapteekide protestiaktsioonile – kus kella täna pealelõunal kella 14st suleti Eesti Apteekide Ühendusse kuuluvate apteegikettide apteegid homme hommikuni –, on olnud see, et keegi ei taha, et valitsus ja riigikogu teeksid otsuseid vastavalt sellele, kes suudab rohkem survet avaldada.

Ühtlasi ütles Jesse, et proviisoriapteekide arv ei ole seni sellepärast väga jõuliselt kasvanud, et juba kaks aastat on räägitud seadusemuutmisest, mida seni toimunud ei ole. "Seega ei ole ühelgi proviisoril, kes on [seda] soovinud, veel kindlust, et oma apteeki alustada," selgitas terviseala asekantsler.

"Kui praegu tuleks teade, et Viru Keskuses asuvad apteegid on suletud ja neid rohkem ei avata, siis on see vaid nädalate küsimus, millal seal on uus apteek," kinnitas ministeeriumi asekantsler, viidates ketiapteekide ähvardusele, et 1. aprillist jäävad inimesed senistes asukohades jäävatest apteekidest ilma.