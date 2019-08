VIDEO | Martin Helme aktsiisilangetusest: alkoholi ostetakse Eestis nüüd tunduvalt rohkem. Sel on positiivne mõju ka rahvatervisele

Yle kajastas, et Eestis on pärast juuli alguses kehtima hakanud maksuvabastust märkimisväärselt hoogustunud alkoholi müük. Coopi keti turundusdirektor Andres Lember rääkis, et kangete alkohoolsete jookide müük kasvas juulis eelmise aasta juuliga võrreldes umbes 20 protsenti.

Kõrvalt võiks arvata, et eestlased on rohkem jooma hakanud, kuid Martin Helme arvates mitte. "Eesmärk oli, et Läti asemel ostetaks Eestist. Siis loomulikult kogused kasvavad, pididki kasvama," arutles ta valitsuse pressikonverentsil. "Mingit mõju rahvatervisele olla ei saa. Kui, siis positiivne mõju. Läti vahet vuhatakse vähem ja liiklusohte vähem."

Helme rääkis, et põhjapiiril ostetakse nüüd tunduvalt enam. Ta lisas, et Soome turistid ostavad kaasa rohkem alkoholi, mis oli ka meie eesmärk. Ta nentis, et see on küüniline Soome rahvatervise osas, aga see ongi soomlaste mure - maailm on ebatäiuslik.

"Järgmisel nädalal tulevad ametlikud maksunumbrid," märkis ta ja ütles, et kui need kasvu kinnitavad, võib öelda, et poliitiline otsus aktsiise langetada tasus ära.

Läti poliitikud on viidanud, et müüki Lätis pole meie aktsiisilangetus mõjutanud. See läheb vastuollu Helme jutuga, kes arvab, et kogused on suhteliselt samad, aga ostetakse nüüd Eestist. Helme nentis, et praegu tal ametlikke numbreid Läti kohta pole, ent loodetavasti saab need lähikuudel.