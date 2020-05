VIDEO | Martin Helme kahtlustab maasikakasvatajaid maksukuriteos ja tahab, et maksuamet tausta uuriks

Helme sõnas valitsuse pressikonverentsil, et on tekkinud huvitav fenomen - eestkõnelejad räägivad, kuidas maksvad töölistele korralikku Eesti keskmist palka, ent majandusaasta aruannetest nähtub, et tööjõumakse laekus varasemalt väga vähe. "Kas need jutud tööjõuvajadusest ei vasta tõele või on tööjõudu kasutatud nii, et riigile pole makse makstud."

Ta kohtub uuel nädalal maksuameti juhtidega ning soovib, et hakataks korralikult ja põhjalikult uurima, kas tegu on tõsise maksukuriteoga. "See kohe mitte ei lähe."

Hiljem rääkis Helme Delfile veel, et tööjõu maaletoojad on teinud viimasel ajal samme, et oma agenda läbi suruda - neil olla palgatud suisa PR-firma, kes sellega tegeleb.

Mis puutub võimalikku maksukuriteosse, siis Helme sõnas, et tööjõumaksude distsipliin on olnud riigis suur prioriteet ehk kogu ümbrikupalga teema. "Võõrtööjõud on eraldi suur peavalu nii või naa olnud."

Ta rääkis, et siiani keskenduti peamiselt ehitusvaldkonna kontrollimisele, ent nüüd on näha, et seal on tööjõud vabanenud ja nii palju probleeme pole, mistap saab nüüd fookust nihutada ehk ka maasikakasvatajaid kontrollida.