VIDEO | Martin Helme kohtumisest Estonia kaevuritega: ma küsisin, kuidas neil läheb ja kuidas maa all töötamine käib

Küsimuse peale, kui suurt vastutust näeb rahandusminister Eesti Energia juhtkonnal tänase Ida-Viru kriisi tekkimise juures, märkis Helme, et tema hinnangul on tänase olukorra taga olnud ennekõike puhtalt poliitilised otsused.

"Väga tore on olla roheline, rääkida maailma päästmisest ja keskkonna jalajäljest, aga kui me ühel hetkel seisame silmitsi puhtalt poliitiliste skeemidega – ja CO kaubandus on puhas poliitiline skeem, keegi lihtsalt kuskil otsustas, et nüüd me hakkame CO-d mõõtma ja maksustama –, selle tagajärjel on aetud mitte ainult Eesti, vaid terve Euroopa olukorda, kus me oleme kogu muu maailmaga võrreldes kallima elektriga," kirjeldas Helme.

Rahandusminister on seda meelt, et nüüd on jõutud Euroopas olukorda, kus kliimapoliitika, mis meil on, on selgelt jõudnud poliitilisse tupikusse. "Mis saab kliimapoliitikast – tänases olukorras peaks iga inimene endalt küsima, et kas ta ikkagi on nõus sellega, et me maksustame omaenda energiatootmise surnuks,” nentis Helme.

Eesti Energia juhatusel tänase olukorra osas ta mingit süüd ei näe. „Ma ütleks, et Eesti Energia juhatus on tegelikult vähemalt umbes kümne aasta jooksul planeerinud ja valmistanud ette selleks olukorraks, et selle kliimapoliitikaga arvestada. Ja ka praegu on meil väljapääsud ju olemas, suures osas tänu sellele, et need plaanid on tehtud,” märkis Helme.