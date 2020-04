VIDEO | Martin Helme: Kredexi rahad hakkavad jõudma ettevõteteni lähipäevadel või järgmisel nädalal

Kuidas on lood raha jõudmisega Kredexisse?

Pean seda kontrollima. Mina olen kindlasti alla kirjutanud ühele paberile, mis neile juba raha juurde eraldas. See juhtus juba enne lisaeelarve vastu võtmist. Siin võib olla küsimus, et millise rea või meetme alt nad mida rahastavad. Kõik, mida meie oleme saanud teha, mis on seotud lisaeelarve ja erinevate määrustega, oleme me ära teinud maksimaalse kiire tempoga. Ma mõistan mõnede ettevõtete keerulist olukorda, kus neil tänaseks päevaks on sisuliselt kaks kuud tegevus lakanud. Neil on kohustused. Olukord ongi umbe jooksnud ja päevad maksavad.

Tuleb mõista, et nii suures mahus raha ei ole Kredex varasemalt menetlenud. Me oskasime hinnata seda, et selle rakendamine ja raha tegelik väljamaksmine vajab väga suurt pingutust ja tööd. Ma arvan, et me üldiselt liigume praegu realistlikus tempos ja need rahad hakkavad jõudma ettevõteteni lähipäevadel või järgmisel nädalal.

Millal hakatakse tegema suurettevõtete toetamise osas esimesi otsuseid?

Praegu on kaks asja otsustatud. Me põhimõtteliselt oleme nõus laenu andma Tallinkile. Kredex sai täna Tallinkile laenupakkumise tingimused valmis ja saatis ära. Ootame Tallinki reaktsiooni sellele. Oleme ära otsustanud sellest eelarvereast riigile kuuluvate transpordiettevõtete lisafinantseerimise. Rohkem taotlusi sinna pole tulnud. Millestki muust meil rääkida polegi.

Kas töötukassa palgatoetuse meedet peaks pikendama?

Me võime seda kaaluda, aga kõigepealt peame vaatama otsa tööturule, kes seda meedet on kasutanud. Mis sektorid on seda kasutanud, milline on olnud väljamaksete dünaamika, kes kasutasid märtsis, kes aprillis ja kes mais. Tõenäoliselt tuleme selle otsuse juurde maikuus, kui see meede hakkab lõppema.

Kui suures mahus on kavas Ida-Virumaad toetada?

See jääb vahemiku 15 kuni 60 miljonit eurot. Oleneb missugused tükid nendest erinevatest ettepanekutest ühe aastases perioodis kokku liidame või ei liida. Võib olla jääb see väiksemaks numbriks, aga siis peame arvestama, et see efekti ei oma.