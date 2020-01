VIDEO | Martin Helme: pankade tunne oma klienti suhtumine ei saa nii formaalne olla

„See ei olnud jututuba, vaid väga tõsine vestlus, mis oli konstruktiivne,“ ütles rahandusminister Martin Helme Ärilehele antud intervjuus. „Mina rääkisin, mis mured meil on. Ütlesin selgelt välja, et see kuhu me oleme jõudnud praegusel hetkel, kus ettevõtete ja eraisikute arveid suletakse ja ülekandeid külmutatakse, on ületanud teatava piiri, kus me ei saa seda enam kõrvalt pealt vaadata.“

Ta märkis, et on vaja mõelda ja leida lahendus, kuidas suutae tagada korraga tõhus rahapesuvastane võitlus, kuid sellega koos ei takistata normaalset arveldamist ja äri ajamist Eestis. Sellist informatsiooni on tulnud liiga palju.

Näeme, et pangad peavad üha rohkem panustama rahapesuvastasesse võitlusesse, koolitama selleks inimesi, et pangas paremini vahet teha päris rahapesuriskiga rahal ja rahal, mida nad lihtsalt ei tunne.

See on väga suur probleem eksportivatele ettevõtete, kellele laekub välismaalt raha, mida pangad peavad kohe automaatselt kahtlaseks, ütles minister.

„Siia tulevad välisinvestorid nagu suured investeerimisfondid või kaugemad ja tundmatuma tasutaga investorid, keda peetakse kohe automaatselt kahtlaseks,“ lausus ta. „Selle põhjuseks on regulatsioon, mis annab linnukeste tabeli ette, mida peab teadma kliendi kohta ja kui neid ära täita ei suuda, siis lükatakse klient kohe kõrvale.“

Rahandusministeeriumi sõnum oli, et see peab olema targem ja läbimõeldum tegevus. „Nii formaalne ei saa olla,“ lausus Helme.