VIDEO | Martin Helme: praegune eelarve seis ei nõua koondamisi ega palgakärpeid

Rahandusministeerium ootab igalt ministeeriumilt ülevaadet, kust oleks võimalik kärpeid teha, et järgmise aasta riigieelarves kokku hoida. Kui ettepanekuid ei tule, siis asub rahanduministeerium selle üle ise otsustama. Helme rõhutas, et ministeeriumi seisukoht on, et enne palgaraha tuleb üle vaadata kõik muud kokkuhoiukohad. Samas nentis ta, et järgmisel aastal pole avalikus sektoris ka palgatõusu oodata.

"Kui me räägime eelarvemahust, siis 50 miljonit ei ole väga suur number. Igaüks on muidugi selle raha juba ära lugenud ja enda omaks pidanud nii et väga innukalt keegi ei tule välja ka pakkuma, et mul on üle," ütles Helme.

Rahandusminister nentis, et nii pingelist eelarvet pole olnud masuajast saadik, kuid arutelud valitsuse laua taga on olnud konstruktiivsed.

"Loomulikult on meil vaja pingutada, et liikuda tasakaalus eelarve poole. Me ei ole seal veel praegu, aga tahe on olemas ja ma arvan, et me saame sellega suurepäraselt hakkama," ütles Helme.

Rahandusminister teatas täna majandusprognoosi tutvustades ka seda, et laenuks vajadust ei ole. See ei mõjutavat maanteede neljarealiseks ehitamise projekti, millega on plaanis kindlalt edasi liikuda.

"Miks me räägime PPP-st (avaliku ja erasektori koostöö - toim.) on see, et me saame maanteed ära teha ilma, et laen oleks avaliku sektori arvel, See on erasektori arvel ja me ostame maantee kasutamist iga-aastaste eelarve eraldistega, kasutusrendiga," ütles Helme. Ta lisas, et see summa oleks samas suurusjärgus laenu tagasimaksega.

Helme sõnul on plaanis ka Haapsalu raudtee projekt ellu viia, sel nädalal on plaanis seda majandusminister Taavi Aasaga arutada.