VIDEO | Martin Helme: teine pensionisammas muutub igal juhul vabatahtlikuks

Kas neid ettepanekuid on plaanis ka arvestada?

See sõltub ju sisust. Arvestades tempot, millega oleme eelnõud teinud, siis on täiesti võimalik, et siin on mõningaid häid asju, mis tulevad veel protsessi käigus juurde või mida tahame parlamendi menetluse käigus natuke timmida. Aga kui me räägime väga põhimõttelistest muudatustest, mida IMF ja Eesti Pank märkisid pressikonverentsil, siis selliseid ettepanekuid muidugi tuleb, aga ei näe nagu variante, et neid toetataks.

Hea on muidugi kuulda IMFi vaadet, märkis Helme.

„IMF kinnitas, et meie praegune pensionisüsteem ei rahulda säästjate ootuseid,“ rääkis Helme pressikonverentsil. „Meil oli reformi osas erimeelsusi. IMFi ja Eesti Panga soovitus on hoida teine pensionisammas kohustuslikuna. Eks erinev taust tingib erineva lähenemise“.

Minister märkis, et valitsusel on mandaat teise samba vabatahtlikuks tegemiseks ja teine sammas muutub vabatahlikuks.