VIDEO | Mees ostis kurikuulsa mõrvalooga seotud maja. Miks?

Selle maja ostis Ameerikas tuntud „tondipüüdja" Zak Bagans, kel on Travel Channelil oma saade Ghost Adventures ehk otsetõlkes Tondiseiklused. Eks ole see ka põhjuseks, miks otsustas ta osta maja, milles suurem osa inimestest kindlasti elada ei tahaks.

Celebrity Networth annab teada, et Bagans ostis Los Felizi maja, mis sai 1969. augustis tuntuks kui hoone, kus Charlie Mansoni klann tappis Leno ja Rosemary LaBianca.

Bagans ütles ajakirjale People, et ta ostis maja, sest tundis, et sellest õhkub midagi ebamaist.

„Kui ma siia tulin, siis mind hämmastas siinne panoraamvaade. See on hingemattev. Jah, majal on väga tume ja õudne ajalugu, aga mind intrigeeris ka see energia, mida ma tundsin...see on müstiline ja tuntav," ütles ta.

Charlie Mansoni järgijate võikatest tegudest saate lugeda veebiavarustest. Leno ja Rosemary LaBianca mõrvati aga külmavereliselt oma enda kodus ja sel majal on hiljem olnud mitmeid omanikke. Juulikuises kinnisvarakuulutuses ei olnud maja jubedast ajaloost kirjas ridagi.