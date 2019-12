VIDEO | Megatehing. Sellise uhke häärberi ostis äsja tuntud meediamoguli poeg

Esmalt langetati hind 245 miljoni peale, siis veel 195-le miljonile ning lõpuks osteti see 150 miljoni eest.

See on Los Angelse piirkonna rekord ja USA ajaloo teine tulemus. Esikohal on Manhattanil asuva 220 Central Park Southi neljal korrusel laiuv kompleks, mis müüdi käesoleva aasta jaanuaris 238 miljoni dollariga.

Kes oli aga ostja? Mees nimega Lachlan Murdoch, kes on News Corpi asutaja Rupert Murdochi poeg. 2018. aasta juulis müüs see firma mäletatavasti oma kroonijuveeli ehk 21st Century Foxi Disney'le. Summa oli 71,3 miljardit dollarit. News Corpile kuuluvad siiani The Wall Street Journal, Realtor.com, Fox News ja raamatukirjastus Harper Collins.

Lachlan Murdochi vara väärtuseks on hinnatud 2,7 miljardit dollarit.

Chartwelli omas enne seda meie seast 2017. aasta maikuus lahkunud Univisioni omanik A. Jerrold Perenchio. Tema ostis selle 1986. aastal. Chartwell ehitati 1933. aastal ühe arendaja poolt oma perele elamiseks. Tema naine ei soovinud aga sellises meeletult suures ja toretsevas majas elada ning aastaid seisis see tühjana.

Bel-Airis asuv krunt laiub 4 hektaril. Peahoone on 2322-ruutmeetrit suur ja selles on 18 magamistuba ja 24 vannituba. Lisaks sellele on seal külalistemaja, mis on suurem kui paljude teiste häärberite peahooned. Lisaks on seal ligi 23-meetrine bassein, tenniseväljak ja autogalerii, kus saab näidata 40 sõidukit. Rääkimata väga suurest veinikeldrist.

Tehniliselt koosneb Chartwell 5 erinevast kinnistust, mis on aastate jooksul kokku liidetud. Kui Nancy Reagan 2016. aastal suri, siis ostis kinnistu endine omanik 15 miljoniga ka tema häärberi ja lisas selle Chartwelli olemasolevale kinnistule.

Lachlan Murdochit ootab nüüd aga iga-aastane 1,5 miljoni dollari suurune kinnisvaramaks.