VIDEO | Miks maksavad esimese klassi lennupiletid nii üüratult palju?

USA suurimad lennufirmad Delta, United ja American Airlines teenivad väga palju raha lennuki esiotsa kohtadega, iseäranis müües esimese ja äriklassi pileteid pikamaalendudele, kus esmaklassilisel teenindusel ja reisitingimustel on juba pikemat aega olnud oma koht, kirjutab CNBC.

Selle aasta augustis lendas 6,4 miljonit inimest Põhja-Ameerikas esimeses või äriklassis. Sellega moodustavad nad küll vaid 9% neist 67 miljonist reisijast, kes kuu jooksul lennukiga piirkonnas reisisid, ilmneb Ciriumi kogutavast statistikat.

Selle aasta teise kvartali lõpus teatas Delta Air Lines, et ettevõte on teeninud 12,5 miljardit dollarit, mis on miljardi dollari võrra enam kui eelmisel aastal sama ajaga. Ettevõtte enda sõnul aitas käibekasvule kaasa 10%-line esimese ja äriklassi piletite hinnatõus.

Viimastel aastatel aset leidnud lennufirmade ühinemised ja tugev majanndus on võimaldanud lennufirmadel investeerida säästlikumatesse lennukitesse, kus on pandud ka rohkem rõhku esimeses ja äriklassis reisijatele ning neile privaatsete kabiinide loomisele.

Paljudel rahvusvahelistel lendudel on lennukite eesosa muudetud esimese ja äriklassi hübriidiks. Läbi kahe korruse kulgev salong ja palju teisi mugavusi, mis on muidu iseloomulikult transatlantilistel lendudel, on muutumas järjest tavalisemaks ka USA siselendudel.