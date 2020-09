VIDEO | MKM-i kantsler ei näe võimalust Rail Balticu projekti peatamiseks: ehitamine juba käib

„Poliitiline otsus saab alati kõiki asju peatada või neid edasi lükata. Aga ma tahaks öelda, et Rail Baltic on tänases päevas küll sellises staadiumis, kus me ka tänase päeva näitel läheme projekteerimislepingusse, osade objektide ehitamine juba käib, põhitrassi projekteerimine käib,” märkis Leppiman täna Ärilehe küsimuse peale, kui tõenäoline on kolme Balti riiki läbiva raudteeprojekti peatamine praeguses faasis. „Me oleme Rail Balticuga jõudmas ikkagi kohe-kohe ehitamise staadiumisse,” rõhutas majandusministeeriumi kantsler.

Leppimani sõnul käib ministeeriumis praegu suur töö selle nimel, et esitada taotlusi projekti rahastuse tagamiseks kuni selle valmimiseni. „Ma arvan, et tänasel päeval on Euroopa Liidu poolne rahastus küll tagatud, seal ma usun, et mingisuguseid tagasilööke tulla ei tohiks,” sõnas tippametnik. Ühtlasi avaldas ta lootust, et koroonakriis loob rahastusvõimalusi ka Rail Balticuga kaasnevate taristuobjektide rahastamiseks.

Kuigi vahepeal jõudsid ka meediasse lood sellest, kuidas kolme Balti riiki ühendava kiirraudtee projekti ajakava on tugevalt nihkes, märkis Leppiman, et täna on siiski reaalne, et raudtee valmib algses ajakavas paika pandud tähtajaks ehk 2026. aastaks. „Mingisugust nihet ma ei tahaks öelda, et meil on. Lihtsalt võib-olla seda ajapuhvrit, mis alguses jäeti, on jäänud vähemaks. Rail Baltic oma olemuselt on igatepidi oma ajagraafikus,” sõnas majandusministeeriumi kantsler.

Küsimuse peale, millal jõuavad Rail Balticu kaubamahud sellele tasemele, et ligi kuus miljardit eurot maksev raudtee end ära tasuks, ütles Leppiman, et selleks tuleb ära oodata raudtee valmimine ja vaadata, kuidas see käima läheb.

Tema kinnitusel tunnevad väga paljud Eestis tegutsevad välisfirmad raudtee vastu väga suurt huvi ja uurivad igal kohtumisel, kas see ikkagi tuleb. „See näitab, et sellise kaubaveo võimaluse ja kaubamahu järele on võimalus olemas,” põhjendas Leppimann.

Täna allkirjastasid Rail Baltic Estonia ja ehitussektori projekteerimisfirma Sweco Projekt Muuga kaubasadamas Rail Balticu suurima ning ainsa merega ühendatud kaubajaama projekteerimislepingu. Projekt peaks valmis saama 2022. aasta alguseks, ehitus ise 2025. aasta lõpuks.