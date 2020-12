VIDEO | Mõne jõulukuuse teekond ei lõpe pühadega. Kuressaare jõulupuud ootab juba kolmandat aastat ees põnev saatus

"Esimene avalik jõulupuu maailmas pandi üles Eestis 1441. aastal," ütleb Lahhentagge oma värske video tutvustuses, lisades, et ka käesoleval, 2020. aastal lähenetakse Eesti jõulupuudele innovaatiliselt.

Seejuures viidatakse nii sellele, et tuhanded inimesed toovad oma jõulupuu riigimetsast, kasutades selleks äppi, kui ka sellele, et mõnede linnade keskväljakutele püsti pandud kuuskede teekond ei lõpe sellega, kui jõulud läbi saavad.

"Nii on ka sellel 16,5-meetrisel jõulupuul Kuressaares unikaalne tulevik," märgitakse videos, mis näitab saarlaste jõulupuu teekonda Kuressaare keskväljakule. Kui puu tüvi kasutatakse ära järgmise aasta jaanipäevade lõkke tegemisel, siis puu okkad ja oksad saavad toormeks Lahhentagge Estonic Soda tooniku valmistamisel.

See on juba kolmas aasta, kus Kuressaare jõulukuusk sellisel moel taaskasutusse läheb. Saaremaa joogitootja jaoks sai see traditsioon alguse 2018. aastal, mullu koguti joogitoormeks lisaks Kuressaare kuusele ka Pärnu jõulunulg ning Soome linnade Helsingi ja Loviisa kuused.

Ärileht on varasemalt kirjutanud nii sellest, kuidas Lahhentagge erinevate Eesti ja Soome linnade jõulukuused käsitööjoogi sisse paneb kui ka sellest, kuidas ettevõtte asutaja Maarit Pöör õpetajast džinnimeistriks sai.