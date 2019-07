VIDEO | Mõned farmerid teenivad YouTube'is oluliselt rohkem kui põllul

Zach Johnson, kes kasvatab Minnesotas maisi ja sojaube, on YouTube’i kasutajate seas tuntud kasutajanime MN Millennial Farmer järgi, kirjutab Bloomberg. Johnson teenib sel moel oma perele viis korda rohkem raha, kui näiteks mullu kogu aasta põllupidamisega.

Sotsiaalmeedia keskkondadesse minek on Johnsoni-sarnastele farmeritele tulnud ennekõike vajadusest. Näiteks selle aasta alguses, kui paljud põllumehed USA-s seisid silmitsi kehvade põlluharimistingimustega, hakkasid paljud neist Twitterit kasutama, kuhu postitati pilte ja videosid olukorrast.

Selle kõrval on farmerid leidnud ka YouTube’i, kus jagatakse ülevaateid sellest, kuidas nende töö üldse käib. Mõned selles keskkonnas tegutsevad farmerid on seejuures oluliselt edukamad videokanalis raha teenides kui oma põllusaadusi müües.

Johnsoni kanalil on YouTube’is üle 300 000 jälgia ning kolme YouTube’is oldud aastaga on tema videod kogunud 50 miljonit vaatamist. Üldine reegel on, et videode üleslaadijad teenivad tuhande vaatamise pealt dollari. See tähendab, et Johnson on juba teeninud YouTube’is oma 50 000 dollarit. Lisaks videotele müüb USA põllumees ka oma sümboolikaga nänni ja käib koolitustel ning konverentsidel kõnelemas.

Ühtlasi on tema videod põneva sisuga. USA põllumehe kõige vaadatum video näitab, kuidas farmer püüab 11 minuti jooksul traktorit mudast välja saada. „Inimesed on jäänud põllupidamisest nii kaugele, mistõttu neid huvitab, kust toit tuleb ja kes on need inimesed, kes seda kasvatavad,” põhjendab Johnson ise oma kanali populaarsust.