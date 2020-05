VIDEO | MTA juht räägib, mis saab neist 8000 ettevõttest, kes on maksuameti vaates "ära kadunud"

„Kui teil on alla 20 000-eurone võlgnevus, siis igaüks saab seda ise meie e-keskkonnas teha. Ka muidu püüame olla nii kiired ja pandlikud kui võimalik,“ ütles maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid. Ta lisas, et 25. mail avaneb uuesti reaalajaline võlapäring ja seal saavad kõik võlgnevused nähtavaks, kui need ei ole ajatatud.

Maksu- ja tolliameti juht ütles ka, et on hea, et olukord on võrreldes märtsikuuga jäänud stabiilseks ning näiteks üldine palgafond on koos töötukassa toetusega isegi pisut tõusnud. Samas peab tegeliku seisu paremaks hindamiseks teada saama, mida näitab 20. mail selgeks saav käibemaksu laekumise olukord aprillis.