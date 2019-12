VIDEO | Nordica lennuki salong täitus suitsuga, reisijad evakueeriti

Lennundusentusiastide leheküljelt Airlive võib lugeda, et Varssavist Bukaresti teel olnud lennuk ruleeris parasjagu õigele hoovõturajale, kui kuskilt suitsu tulema hakkas. Mis täpsemalt juhtus, pole esialgu selge, Nordica esindajad on jäänud Delfile kättesaamatuks. Lennuk pukseeriti rajalt minema, pole teada, kas kõnealune õhulaev on juba korda tehtud ja liinil tagasi.

Air Balticule Tallinna lennujaamas turuvõitluses alla jäänud Nordica jätkab Poola LOTile alltöövõtu osutamist välisliinidel, päästes niimoodi töökohad kui ka lennupargi. Viimase oma nime ja näoga lennu tegi Nordica oktoobri lõpus.

Valitsus on valmis hea pakkumise korral kaaluma lennufirma Nordica müüki, kuid täna sellist pakkumist laual ei ole, öeldi toona majandusministeeriumist.

Lennufirmad Nordica ja LOT allkirjastasid uuendatud koostöölepingu, mille kohaselt võtab LOT Nordicaltüle piletimüügi ja klienditeeninduse haldamise ning Nordica keskendub edaspidi otsesele lennutegevusele, teatas Nordica.

Ümberkorralduste tulemusel peatati oktoobri lõpust lendamine viiel kahjumlikul liinil kuni konkurentsiolukorra paranemiseni ning jätkati lende Tallinnast Stockholmi, Brüsselisse ja Varssavisse, mida teenindab alates 1. juulist LOT.

Nordica juhatuse liikme Kristi Ojakääru sõnul on tegemist tulevikku vaatava ärilise otsusega. “Nordical on kohustus tagada lennufirma kasumlikkus ja jätkusuutlikkus - seda ootab meilt ka omanik. Terav konkurents ja istekohtade ülepakkumine Tallinna liinidel ei võimalda meil täna siin kasumlikult opereerida. Et säilitada valmisolek ja suutlikkus pakkuda Eestile tulevikus vajalikke regionaalseid lennuühendusi jätkab Nordica lennuteenuste pakkumisega ja LOT tegeleb liinide ja piletimüügiga võttes enda kanda täituvus- ja kommertsriski,” selgitas Ojakäär sügisel Ärilehele.