VIDEO | Nutika tulevikuäri asutajad: hea, et alguses kuskilt raha ei saanud, muidu oleksime teinud mingi rumaluse

Cuploop aitab ühekordseid plastikust pakendeid kasutanud ettevõtetel minna üle korduvkasutavatele alternatiividele mugavalt ja kasumlikult ning ka inimesed saavad keskkonnasäästlikumad olla ilma oma harjumuspärast käitumismustrit oluliselt muutmata.

Idee, et midagi tuleks välja mõelda, hakkas arenema ettevõtmise ühe asutaja Marek Suchaževski peas 2018. aasta Tänavatoidufestivalil, kui senised pakutud lahenduste erinevad häirivad pisiasjad viimse piiri ületasid.

Ja lahendus, milleni tänaseks kuueliikmelise meeskonnaga on jõutud on lihtne.

Kas see aga lahendab maailma pakendiprobleemi?