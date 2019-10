VIDEO | Oodatud mõjuanalüüs: Eesti Pank hoiatab, et kavandatud pensionireform tõstab tulevikus makse või pensioniiga ning toob siia rohkem välistööjõudu

Eesti Panga president Madis Müller ütles pressikonverentsil, et kavandatud muudatused tähendavad maksude tõstmist tulevikus. "Raha pensionisüsteemis saab olema tulevikus vähem kui täna, mille leevendus on kas maksude tõstmine, pensioniea tõstmine või välistööjõu suurem kasutamine." Teine sõnum Mülleril oli see, et riiklik pension ja kogumispension täiendavad üksteist. "Väga põhimõtteline mure on meil kirjas kolmandas punktis ehk et kui anda inimestele võimalus kogu karjääri jooksul kogutud raha ära kulutada lühiajaliselt, siis nendel inimestel on tulevikus pension väiksem, lausa kuni kolmandiku võrra. See suurendab vanemaealiste vaesusriski," rõhutas Müller.

Kui seda siiski soovitakse teha, siis tasub arvestada, et kui inimesed hakkavad kohe pensionisääste kasutama, siis põhjustab see majanduskasvu heitlikkuse, mille tasandamiseks soovitatakse valitsusel hoiduda täiendava maksuraha kulutamisest ja pikendada pensionisäästude väljavõtmise perioodi.

Kui teine pensionisammas tehakse vabatahtlikus, oleks kasulik mõelda, kuidas motiveerida inimesi kogumispensioni kaudu pensionipõlveks säästma.

Samuti soovitab keskpank otsida võimalusi, kuidas kaitsta osakuomanikke, kes on oma raha paigutanud suurelt Eesti majandusse paigutanud ja mille varad on vähem likviidsed.