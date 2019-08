VIDEO | Paldiski miljardi-investeering otsustatud: kerkib maailma suurimaid metanoolitehaseid

„Keskkonna- ja detailplaneering, samuti keskkonna- ja ehitusluba võtab aega 1,5-2 aastat. Kuid ma võin öelda, et kui meil on pooleteise aasta pärast kõik load olemas, me võime projektiga alustada,” ütles Larkwater Groupi tegevjuht Juha Mikkonen.

Paldiski linna sissesõidu lähedale, Alexela bensiimnijaama tagusele platsile kerkiv tehas hakkab tootma päevas 5000 tonni metanooli. „See on maailma üks suuremaid tehaseid,” tõdes Mikkonen.



Kui ehitamise ajal hakkab platsil sagima ligi tuhat töölist, siis tehas ise vajab ligi 300 töölist. Kuid lisaks palgalistele töötajatele pakub metanoolitehas läbi allhangete tegevust veel sadadele inimestele.

„Me kavatseme nii palju kui võimalik kasutada kohalikke ehitusfirmasid ja alltöövõtjaid,” rääkis Mikkonen. „Mõndagi oskustest peame sisse tooma väljastpoolt nagu näiteks just sellise hoone jaoks vajalikud inseneritööd.”

Larkwater Group otsis tehasele asukohta nii Balti riikides kui ka mujal Euroopas. Kuid Paldiski pakkus investorile kõiki tehase edukaks tegutsemiseks vajalikke asju: süvasadam, raudtee, mantee, samuti maagaas ja LNG, mis on tehase toiteallikas.

Tehase peamiseks sihtturuks kujuneb Euroopa Liit.

Larkwater Group osales kolmapäeval toimunud investeerimiskonverentsil Teistmoodi Paldisli 2019.