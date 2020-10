VIDEO | Parimaks nooreks ettevõtjaks kuulutati Jaan Hendrik Murumets. Kes ta on?

Tänavuse aasta noore ettevõtja konkurss oli eriti tihe, sest esikolmikusse jõudnud nominente eraldas üksteisest ainult üks punkt. Noore ettevõtja preemia nominentideks olid Jaan Hendrik Murumets ettevõttest Krakul OÜ, Helina Kulper ettevõttest SmartStuff OÜ ja Märt Kroodo ettevõttest 1oT OÜ.

Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts tõdes, et tänavuste kandidaatide hulgast võitja valmine oli keeruline. „Iga aastaga on meil aina rohkem ettevõtlikke noori, kes aitavad arendada Eesti majanduskeskkonda ning teevad seda valdkondades, mis on tulevikku vaatavad ning omavad suurt potentsiaali kasvamiseks üle terve maailma," ütles Palts ning lisas, et Jaan on hea näide sellest, kuidas heast spetsialistist võib saada ka suurepärane juht, isegi kui eelnevaid kokkupuuteid ettevõtlusega ei ole olnud. „Usun, et Jaani ja Krakuli lugu motiveerib paljusid noori ning tulevikus näeme veelgi rohkem ettevõtlike inimesi, kes viivad edasi teadmismahukaid valdkondi ning tegevusalasid, siinsamas Eestis," sõnas Palts.

„Tänavuse konkursi parimate ettevõtete tegevusala on positiivne üllatus, sest just sellised tegevusalad loovad nutikaid lahendusi ja eeldusi teiste valdkondade ettevõtete eduks," ütles Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma. „Ka meie tööstusuuringud näitavad, et digitaliseerimise ja automatiseerimise investeeringud on ettevõtjate hinnangul lähiaastatel üks olulisemaid prioriteete, et konkurentsis püsida."

„Eesti parimateks ettevõteteks on alati valitud need, kes on oma vallas osutunud mitmete üldiselt mõistetavate kriteeriumide järgi kõige edukamateks. Ent tulevikus muutub edukaks saamisel järjest olulisemaks ka kaugemale ja enda kõrvale nägemine, tulevikusignaalide tajumine ja sellega arvestamise oskus," ütles president Kersti Kaljulaid.

Aasta noor ettevõtja on 29-aastane elektroonikainsener Jaan Hendrik Murumets, kes on kasvatanud asjade interneti arendusettevõtte Krakul mõne aastaga kiiresti kasvavaks rahvusvaheliseks ettevõtteks. Ettevõte on seni kasvanud omakapitaliga ilma ühegi välise investeeringuta ning tõusis tänavu ka Äripäeva Gaselli TOP ettevõtete nimekirja.