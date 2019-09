VIDEO | Peaministri jaoks pole 50-miljonilises kärpes midagi hullu

"Selge on see, et opositsioon alati ütleb, et eelmine valitsus tegi midagi halvasti, kus neid ei olnud," sõnas Ratas.

Ta tõi välja, et kui vaadatakse perioodi 2016. aasta november kuni 2019. aasta märts, siis tehti põhimõttelisi reformi. Ratas tõi välja reformid tervishoius, muudatused tulumaksuvaba miinimumiga seoses.

"Aga selge on see, et prognoosid peaksid minema aastatega täpsemaks," avaldas ta lootust, et tulevikus nii suuri üllatusi ehk ees enam ei seisa.

"Selle aasta esimeses kvartalis oli meie majanduskasv 5% ja teises kvartalis oli ta 3,5%, rahandusministeerium korrigeeris majanduskasvu ülespoole võrreldes kevadise ootusega. Selge on see, et järgmisel aastal sellist majanduskasvu pole oodata ja peamine põhjus on välisturgudel, kus on meie eksport, mis näitavad täna langust. See ei tähenda, et me siseriiklikult ei peaks pingutama, et oma tootlikust mitte kasvatada," sõnas ta.

Küsimusele, kas 50-miljoniline kärbe on tehtav, kostis Ratas, et valitsus lihtsalt peab sellega hakkama saama. "Teema, mis oli vahepeal üleval, et minnakse politseinike koondama või meditsiinis, see tõele ei vasta," vähendas ta kartusi.

Ta kommenteeris ka seda, et paar reformierakondlast kõndisid riigikogu spiikri kõne ajal välja. "Riigikogu mandaadiga vastutakse Eesti inimeste eest. Ma kõige rohkem soovin riigikogu liikmele kuulamist. Kuulamine on mõnikord keerulisem kui rääkimine," sõnas ta.