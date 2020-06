VIDEO | Pensionär kinkis endale igapäevasõitudeks 78.sünnipäevaks 720 hobujõulise McLareni

Henry Harfeldt selgitab videos, et naudib selle autoga sõitmist, vaatamata sellele, et auto iste on väga madal ning vedrustus jäik.

4,3 miljoni Norra krooni (396 000 euro) eest ostetud superautos hindab mees kõige rohkem dünaamilisust.

Lisaks Briti superautole on Hartfeldti kollektsioonis veel 40-aastane Shelby Cobra ning 38-aastane Ford GT40, kuid tema sõnul on viimastega palju raskem sõita, sest nad on mõeldud võidusõidurajal sõitmiseks. Seetõttu ostiski ta igapäevasõitude jaoks McLareni.

McLaren 720S tuli välja 2018. aasta lõpus. Briti superautol on neljaliitrine V8 mootor. Auto kiirendab nullist 100 km/h-ni 2,9 sekundiga ning sõiduki maksimumkiirus on 341 km/h.