VIDEO | Piilu oligarhi uhkesse koju. Vene rikkur ostis USAs paljude arvates liialt toretseva maja

Maja ehitati 80ndate lõpus ja kohe algas see skandaaliga. Edukad hambaarstid Leonid ja Natalia Glosman soovisid rajada vägagi toretseva disainiga maja ning naabrid olid sellele vastu. Häärber sai aga rajatud. See hoone on siiani piirkonna üks „vaatamiväärsusi" ehkki ümberringi on rajatud samuti väga luksuslikke häärbereid.

2013. aastal pani paar maja müüki 18 950 000 dollai eest. Taas ei olnud naabrid rahul. Kuna ostjat ei leitud, siis panid Glosmanid magama suure rahasumma, et teha maja sees täielik ümberehitus. Välisilme jäeti naabrite kurvastuseks suures osas samaks. Ja üllatus-üllatus, nüüd said nad maja eest otse laua peale 30 miljonit dollarit ja ostjaks olid Bosov ning tema naine Katerina.

Maja kirjeldavas turundusmaterjalis on muuseas kirjas, et seal on 8 magamistuba ja 12 vannituba. Ei puudu ka kaminad, raamatukogu, baar, meediatuba ning viimase peal köök.

Suures sviidis on kahekohalised vannid, garderoob, kus saab sees käia ning oma kabinet. Väljast leiab basseini, spaa ja rikkalikud aiad. Kuulutuses on öeldud, et ehkki häärber sobib ideaalselt suurte pidude korraldamiseks on see siiski soe ja intiimne ka pereeluks. Tihti ongi selliste suurte majade puhul probleemiks, et neis on väga kõle elada ja tihti mõistavad seda ka ülirikkad. Vaata artikli juures olevast videost, milline saab olema Alltech Groupi suuromaniku ja juhi elu USAs.