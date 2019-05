VIDEO | Politsei saatis Aidu tuulikuid lähedalt filmida tahtnud Artur Talviku jõuähvardusel ära

„Tere, Artur Talvik mina, tahaks minna filmida sinna,” lausus Talvik Aidu tuulepargis viibimiskeeldu kehtestavatele politseinikele, kes teda poolelioleva tuuliku lähedale aga ei lasknud. Samas nädal aega tagasi, kui Eesti Päevalehe ajakirjanikud seal käisid, lubati tuulikut ja selle ümber toimuvat jäädvustada kuni politseilintideni, mis selle ümber on tõmmatud.

Kohalolnud politseinik selgitas esmaspäeval Talvikule, et ei luba teda tuulikule lähemale tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti (TTJA) poolt kehtestatud viibimiskeelu alusel. Kuigi Talvik ütles, et tal on ka omaniku luba olemas, ütles politseinik, et omaniku loa alusel lubatakse inimesi tuulikule lähemale üksnes siis, kui ka TTJA ametnik on platsil.

„Kui te siit filmite (kahe tuuliku vahelisel platsil – toim), siis ei ole mingit probleemi. Kui te aga hakkate siit minema üle, siis me kasutame jõudu, sunnime teid lahkuma – alguses sõnadega ja siis kasutame juba käeraudu,” märkis politseinik Talviku küsimuse peale, kust ta siis tuulikuid filmida tohib.

„Praegu oli väga selgelt näha, kuidas Eesti vabariik ei lase eraettevõtte territooriumile ja põhjendusi te kuulsite – lubati isegi käsi väänata, kui me siit üle astume,” nentis Talvik sotsiaalmeedias jagatud videos.