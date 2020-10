VIDEO | Rassismisüüdistuste alla sattunud Taxigo asutaja: ma ka ootan seda päeva, kui saaks võtta esimese eesti keelt kõneleva aafriklase tööle

„Põhjus, miks ma teie ees olen, on seotud hiljuti kirjutatud artikliga, kus rääkisin taksotrendidest, keeleoskamatuse probleemidest. Piisas mul mainida, et meil Taxigo’s mustanahalisi ei sõida, kui vallandus väike taksoskandaal,” sõnab Dubrovski lõppeva nädala keskel YouTube’i üles laetud videopöördumises.

Juba sõnakasutus rassismihõnguline

Sellega viitab ta paar nädalat tagasi Ärilehes avaldatud taksoettevõtjate liidu juhatuse liikme Raul Kalevi arvamusloole „Raul Kalev: aafriklased, pagulased ja välistudengid on taksorooli teretulnud”, kus loo autor ütles, et teda häiris, et Dubrovski viitas oma algses arvamusloos taksojuhtide nahavärvile ja rahvusele, kui oleks võinud lihtsalt rääkidagi murest taksojuhtide keeleoskuse pärast.

„Paratamatult jäi mulje, et kuigi Taxigo omanik ja tegevjuht Eduard Dubrovski rõhutas, et asi pole kellegi nahavärvis ega päriolus, on tal siiski mingi poliitika just nende inimeste eemalhoidmiseks sõidujagamisest ja taksoroolist. Eestis vajame teenindussektorissse iga võimalikku kätepaaari. Kindlasti ei tohiks meie sõnum olla, et aafriklased, pagulased ja mustanahalised tuleks kõrvale jätta,” ütles Kalev oma arvamusloos, kus ta leidis, et Taxigo asutaja külvab sõnu „mustanahaline” ja „ukrainlane” kasutades üksnes rassismi ja võõraviha.

Dubrovski sõnul on kurb, et Kalev oma looga sellistele foobiatele veel tuld juurde annab. „Selleks, et veelkord, loodetavasti viimast korda asju lahti seletada, otsustasin teha väikese videopöördumise. Kuna ma ise olen venelane – nagu te mu jutust kuulete –, siis firma omanikuna olen alati olnud seisukohal, et hea teenindus tähendab sujuvat ja arusaadavat suhtlust. Kui me tahame, et klient tuleks meie juurde tagasi, siis me peame suutma teda teenindada niimoodi, et tal ei tekiks häirivaid momente,” märgib Taxigo asutaja ja tegevjuht.

Tema sõnul on häirivate momentide nimistus auto puhtuse järel teisel kohal keeleoskus. „Kuna eestis on kohalikuks keeleks eesti keel, siis just selle valdamine näitab teeninduse taset,” rõhutab Dubrovski. Taxigo juht ütleb, et kuigi ta pole kunagi keelanud eesti keelt kehvasti või mitte valdavatel autojuhtidel platvormi kasutada, on tema jaoks olnud väga oluline kindlate reeglite järgimine.