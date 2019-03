VIDEO | Riigikokku pääsenud Riina Sikkut usub, et ravijärjekordi on võimalik lühendada

"Mina pole ka kunagi häält lubaduse peale andnud, ma olen valinud inimest," märkis mullu maikuust tervise- ja tööministri ameti pidav Riina Sikkut eile õhtul kella 23 ajal Delfile antud videointervjuus.

Esimest korda riigikogu valimistel kandideerinud Sikkuti sõnul püüdis ta oma valimiskampaania jooksul aru saada, mis on need muutused, mida inimesed näha tahavad ning kus tema saaks aidata nende lahendamisele kaasa.

Lubadusi ta enda kinnitusel ei jaganud. "Vaat' see mul viga on, et ma mitte midagi ei taha lubada," tõdes Sikkut. Ta põhjendas, et püüab olla tervemõistuslik, teha teaduspõhiseid otsuseid ja seista selle eest, et elu läheks paremaks.

"Minu lemmikteema kahtlemata on tervishoidu," lausus Sikkut, pidades selle all silmas nii lisaraha suunamist tervishoidu, ravijärjekordade lühendamisega tegelemine ja patsiendi kindlustust. "Ega ravijärjekord ära ei kao kunagi, aga need peavad olema sellised, et inimesed saavad endale vajalikku abi või sinu tervis selle aja jooksul ei halvene, kui sa seda ootama pead."

Selleks aga, et seda muutust saavutada, on vaja ühiselt pingutada. "See tähendab lisaraha, see tähendab e-lahenduste arendamist, see tähendab perearstide-õdede tugevdamist, " loetles Sikkut valimisõhtul.

Sotsiaaldemokraatide jaoks jäid seekordsed valimistulemused kesiseks. Kui eelmisel korral saadi riigikokku 15 kohta, siis nüüd tuli piirduda 10 kohaga. Kokku saadi 9,8% kõigist häältest. Riina Sikkut sai riigikogu valimistel 1618 häält ja pääses sellega ka riigikokku.

Sikkut on Jüri Ratase valitsuse tervise- ja tööminister olnud möödunud aasta 2. maist.