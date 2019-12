VIDEO | Rikkuri valu ja vaev. Mees kahetseb, et lasi ehitada sellise pompöösse kodu

Greene rääkis The Wall Street Journalile antud intervjuus, et ta tegi suure vea.

„See maja on mulle olnud väga halb tehing. Hea, kui me saame algse raha tagasi, aga oleme aastaid siia väga palju panustanud. Sa ei taha kunagi omada linna kõige kallimat maja, sest sul on lihtsalt nii vähe ostjakandidaate."

Maja, mil nimeks Palazzo di Amore või Armastuse Palee, on tõesti kriminaalselt toretsev. Seal on näiteks 50-kohaline kinosaal, diskosaal keerleva põrandaga ja 24-le autole mõeldud garaaž. Lisaks on seal kaks bowlingu-saali. Kaks, mitte üks. Los Angelese luksuskinnisvara turul on aga vaikne aeg.

2014. aastal pani mees maja müüki 195 miljoni dollariga. Aastatega on ta hinda oluliselt alla laskma pidanud. Nüüd on hinnalipikul 129 miljonit. 2007. aastal maksis ta selle eest 35 miljonit dollarit vähem, kuid renoveerimine neelas kümneid miljoneid.

Irooniline on see, et tema perekonnale ei meeldi kohe üldse seal elada. Eelmisel aastal olid nad Armastuse Palees vaid kaks nädalat.

„Ma kahetsen seda kõike väga. Ma mõtlesin, et see on lahe. Prooviks elada ülisuures häärberis. Mulle ei meeldi isegi seal ööbida. See on liiga suur."