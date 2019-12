VIDEO | Selle aasta enimteeniv juutuuber on kõigest kaheksa-aastane

Kuigi Kaji juhtis edetabelit ka eelmisel aastal, on tema sissetulekud sel aastal nelja miljoni dollari võrra paranenud, sest eelmisel aastal jõudis ta edetabeli tippu kõigest 22 miljoni dollariga, kirjutab Forbes. Poiss sai populaarseks tänu sellele, et hakkas YouTube’is näitama videosid uutest mänguasjadest, mis ta saanud on.

Kaji YouTube’i kanal kandis algselt nime „Ryan ToysReview” ja sellega tegi ta algust juba 2015. aastal ehk vägagi noorena. Mingi hetk muutis ta kanali nime „Ryan’s World”, kuna lisaks uute mänguasjade järeleproovimisele on lisandunud ka hariduslikuma sisuga lastele mõeldud videod, kus ta viib läbi teaduseksperimente.

Forbesi teatel elab Kaji Texaseses ja tema kanalil on ligi 23 miljonit jälgijat. Nüüd on tal ka oma mänguasjade ja rõivabränd, saade Nickelodeonis ja leping striimiteenuse pakkujaga Huluga.

Teisele kohale platseerus sel aastal enimteenivate juutuuberite edetabelis viie sõbra kanal „Dude Perfect”. Nad on Kajist oma kaks kümnendit vanemad ja näitavad oma kanalil videosid sellest, kuidas nad sporti ja trikke teevad ning Guinnessi maailmarekordeid purustavad.

30-aastased kaksikud Coby ja Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones ja Tyler Toney teenisid sel aastal YouTube’i abil 20 miljonit dollarit – sama palju kui mullu –, kuid liikusid möödunud aastaga võrreldes nimistus ühe korra võrra ülespoole. Nii nad jõudsidki kanaliga „Dude Perfect” teisele kohale.