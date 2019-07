VIDEO | Singapuris konfiskeeriti rekordkogus elevandi kihvasid, mis pärinevad ligi 300 elevandilt

Toimetas: Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

Singapuris konfiskeeriti 8,8 tonni elevandiluud Foto: Handout, AFP/Scanpix

Singapuri võimud teatasid, et on konfiskeerinud 8,8 tonni elevandi kihvasid. Tegu on rekordkoguse elevandiluuga, mis on seni linnriigis – mida peetakse loomadega seotud salakaubanduse üheks peamiseks transiidikohaks –, kinni peetud.